Here are results and the German Bundesliga table after Saturday matches. Results Freiburg 0 Borussia Dortmund 0 Borussia Moenchengladbach 0 Eintracht Frankfurt 1 (Boateng 13) Augsburg 3 (Finnbogason 22, 32-pen, 90+4) Cologne 0 Mainz 3 (Muto 45+1, Diallo 57, Serdar 71) Bayer Leverkusen 1 (Kohr 22) Wolfsburg 1 (Didavi 52) Hanover 96 1 (Harnik 75) Playing […]

September 09, 2017

